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    • Мостовой рассказал, при какой температуре стоит отменять матчи

    Мостовой рассказал, при какой температуре стоит отменять матчи

    Александр Мостовой высказался о проведении зимних матчей в РПЛ.

    – Сейчас обсуждают проведение матчей в холодную погоду. Вы как к этому относитесь?

    – В году снег идет максимум десять дней, но никто не знал, что будет такой снегопад. Конечно, никто от этого не застрахован, но проблемных игр было две‑три штуки. Все это решается банальным переносом матчей с согласия судьи и команд.

    Надо включать голову, мое мнение – что лучше не играть при условиях ниже, чем минус 10 градусов. Это и сложно, и для здоровья хуже.

    • Неделю назад ЦСКА и «Ростов» (2:0) играли в Москве в условиях сильного снегопада.
    • Также из-за снега пришлось отложить начало матча «Локомотив» – «Зенит» (3:1).
    • Вчера «Локо» и «Урал» (2:0) встречались при температуре минус 13 градусов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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