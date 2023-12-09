Мостовой рассказал, при какой температуре стоит отменять матчи

Александр Мостовой высказался о проведении зимних матчей в РПЛ.

– Сейчас обсуждают проведение матчей в холодную погоду. Вы как к этому относитесь?

– В году снег идет максимум десять дней, но никто не знал, что будет такой снегопад. Конечно, никто от этого не застрахован, но проблемных игр было две‑три штуки. Все это решается банальным переносом матчей с согласия судьи и команд.

Надо включать голову, мое мнение – что лучше не играть при условиях ниже, чем минус 10 градусов. Это и сложно, и для здоровья хуже.