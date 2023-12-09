Игроки «Пари НН» заболели перед «Зенитом», решение ЭСК по Берише, Ротенберг может стать директором «Локо» и другие новости

Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024.

Рибалту в Москве встретил сотрудник «Спартака».

Шоу Дзюбы и Слуцкого закрылось.

Половина основы «Пари НН» заболела перед матчем с «Зенитом».

В Госдуме оценили скандальные слова Карпина.

Комментатор Андронов объяснил, почему «Спартак» уволил Эмери в 2012 году.

Ротенберг может стать генеральным директором «Локомотива».

Виллиан Роша сфотографировался с дельфином – у игрока был конфликт с Соболевым.

ЭСК вынесла вердикт по провокации Бериши.

ЭСК: судья ошибочно удалил Карраскаля в кубковом матче с «Зенитом».