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Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
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Все новости
17:33
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
00:48
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» вылетела от «Штутгарта» (0:2)
6 декабря
22:33
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
3 ноября
22:49
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
2 ноября
08:45
Тухель отреагировал на вылет «Баварии» из Кубка Германии от клуба 3-й Бундеслиги
01:00
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
1 ноября
21:54
Кубок Германии. Ройс принес «Боруссии» Д победу над «Хоффенхаймом» (1:0)
31 октября
23:29
Действующий обладатель Кубка Германии вылетел из турнира на стадии 1/16 финала
27 сентября
09:20
Фото
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
26 сентября
23:45
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
1
20:46
Трансляция
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
12 августа
23:37
Суперкубок Германии. «Бавария» разгромно проиграла «Лейпцигу» (0:3), Кейн дебютировал на 63-й минуте
9
3 июня
23:07
Кубок Германии. «Лейпциг» защитил титул, обыграв в финале «Айнтрахт» (2:0)
1
4 мая
07:32
Определились финалисты Кубка Германии
1
20 апреля
07:48
Текст
«Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров
4
7 апреля
00:21
Видео
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
3
6 апреля
13:02
«Штутгарт» прошел 4 раунда Кубка Германии с 4 разными тренерами
1
5 апреля
23:43
Кубок Германии. «Боруссия» Д вылетела от команды своего бывшего тренера (0:2)
1
9 февраля
08:20
Дортмундская «Боруссия» выдала лучшую серию с 2012 года
1
00:45
Кубок Германии. «Боруссия» Д на выезде победила «Бохум» (2:1), у Ройса решающий гол
1
2 февраля
15:11
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
1
00:38
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1)
1
1 февраля
23:23
Канселу сделал ассист в первой игре за «Бавариюю», ему понадобилось 17 минут
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20 октября 2022
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Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
1234
Источник:
Бомбардир
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