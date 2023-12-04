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Новости
Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду
Главные новости
Новый бюджет «Спартака», куда может уйти Джикия, дубль Кокорина и другие новости
00:29
Видео
Дзюба выложил видео про победу над «Зенитом» под песню «Не вставай на колени»
2
4 декабря
23:47
«Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале
5
23:37
Фото
«Манчестер Сити» грозят санкции из-за поведения Холанда
2
23:22
Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду
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Все новости
01:00
Мостовой объяснил, почему не возглавит «Сочи»
00:43
Серия А. «Аталанта» разгромно проиграла «Торино» (0:3), Миранчук провел почти весь матч
1
00:19
Реакция Смолова на погодные условия в матче ЦСКА – «Ростов»
4 декабря
23:57
На Евро-2024 будут мячи с микрочипом – это поможет судьям в двух случаях
23:23
Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера: «Ложная «девятка», пятая зона – не могу это слушать»
1
22:59
Суарес раскрыл подробности проблем со здоровьем: «Перед каждым матчем я принимаю три таблетки»
22:47
Личка назвал «золотой» победу «Динамо» над «Рубином»
2
22:35
Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»
4
22:22
«Сочи» рассматривает тренера «Дебрецена»
1
22:10
Реакция Уткина на слова Калешина о модели развития «Зенита»
4
22:00
Зобнин прокомментировал инцидент с Беришей и Абаскалем
4
21:53
Карпин: «На разминке игроки отпрыгивали от трактора, а во время матча по полю бегали люди с лопатами – очень стыдно»
7
21:46
В «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе к Джикии
1
21:35
Видео
Кокорин сделал дубль за «Арис» – он впервые после возвращения забил в чемпионате Кипра
21:25
РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (1:0) и вернулось в тройку лидеров
14
21:21
Карпин – о возможной дисквалификации: «Не пойму, за что?»
18
21:09
Фото
Экс-жена российского футболиста объяснила, почему не пойдет на свидание с Егором Кридом
3
20:58
Только 4 игрока забили 25 голов в РПЛ в 21-м веке в более молодом возрасте, чем Тюкавин
20:50
Мостовой оценил скандальное заявление Карпина после матча ЦСКА – «Ростов»
3
20:41
Скоулз разнес «Манчестер Юнайтед»: «Игра мусорная, футболисты ленивые»
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20:32
Калешин: «Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег?»
5
20:20
Тюкавин повторил клубное достижение «Динамо», установленное до его рождения
2
20:00
Агент Гурцкая: «У Абаскаля странные отношения с русским блоком «Спартака»
1
19:50
Карпин раскрыл, что сказал судье после матча ЦСКА – «Ростов»
19:40
«Заняться сексом или забить гол»: выбор Тикнизяна
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19:30
Четыре топ-клуба Европы поборются за вратаря «Милана» Меньяна
19:20
Мостовой одним словом охарактеризовал стычку Абаскаля и Бериши
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Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду
Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду
1
Источник:
Бомбардир
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04.12.2023 23:22
Россия
Спартак
ЦСКА
Динамо
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