Амбассадоры «Лиги Ставок» Дзюба и Слуцкий – в новых амплуа

На YouTube-канале «Лиги Ставок» вышло новое видео с самыми харизматичными легендами российского футбола – Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким. В ролике легендарный тренер и лучший футбольный бомбардир попробовали себя в новых амплуа.

Балет, бокс, шахматы… Дзюба и Слуцкий всегда делают высокие ставки и получают истинное удовольствие от процесса. Они лучшие во всем, не любят и не хотят проигрывать.

Кто победит в этом противостоянии? И как Артем оказался марионеткой в руках Леонида, узнайте по ссылке.