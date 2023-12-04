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    Амбассадоры «Лиги Ставок» Дзюба и Слуцкий – в новых амплуа

    На YouTube-канале «Лиги Ставок» вышло новое видео с самыми харизматичными легендами российского футбола – Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким. В ролике легендарный тренер и лучший футбольный бомбардир попробовали себя в новых амплуа.

    Балет, бокс, шахматы… Дзюба и Слуцкий всегда делают высокие ставки и получают истинное удовольствие от процесса. Они лучшие во всем, не любят и не хотят проигрывать.

    Кто победит в этом противостоянии? И как Артем оказался марионеткой в руках Леонида, узнайте по ссылке.

    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2023 17:07
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