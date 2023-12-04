Трофей «Игр Будущего» отправился в космос

В пятницу, 1 декабря, на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты-носителя ТГК «Прогресс МС-25» с Трофеем «Игр Будущего» на МКС.

Путь Трофея «Игр Будущего» на Байконур стартовал в Москве 14 ноября от павильона «Космос» на ВДНХ. Вместе с главным Трофеем турнира в путешествие по 7 регионам РФ отправилась Капсула времени. В ней содержится послание в будущее от Лиги Супергероев – прославленных спортсменов, амбассадоров и друзей официального букмекера «Игр будущего» – Лиги Ставок – и Фонда «Созвездие Добра». В письмо вошли 11 заповедей справедливого спорта, раскрывающие ценности честной борьбы.

За две недели Трофей с Капсулой времени побывали в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе, Оренбурге и Саратове. В общей сложности за это время кортеж преодолел 6 750 километров, израсходовав за это время порядка 4 000 литров бензина. Еще 270 тонн компонентного ракетного топлива сгорело при запуске ракеты-носителя на орбиту.