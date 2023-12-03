РПЛ проведет работу над 18-м туром – возможен перенос и другие варианты

Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что РПЛ допускает полный перенос матчей 18-го тура на весну.
«В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы, если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет.
Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже.
Может быть компромиссный вариант – матчи в южных городах и Санкт Петербурге играются, а московские переносятся на весну и, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», – сказал Черданцев.
- В 18-м туре есть угроза морозных и снежных матчей.
- Снежные игры были в 17-м туре.
- Весенняя часть РПЛ стартует в марте.
Источник: «Матч ТВ»