РПЛ проведет работу над 18-м туром – возможен перенос и другие варианты

Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что РПЛ допускает полный перенос матчей 18-го тура на весну.

«В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы, если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет.

Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже.

Может быть компромиссный вариант – матчи в южных городах и Санкт Петербурге играются, а московские переносятся на весну и, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», – сказал Черданцев.