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    • РПЛ проведет работу над 18-м туром – возможен перенос и другие варианты

    РПЛ проведет работу над 18-м туром – возможен перенос и другие варианты

    Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что РПЛ допускает полный перенос матчей 18-го тура на весну.

    «В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы, если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет.

    Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже.

    Может быть компромиссный вариант – матчи в южных городах и Санкт Петербурге играются, а московские переносятся на весну и, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», – сказал Черданцев.

    • В 18-м туре есть угроза морозных и снежных матчей.
    • Снежные игры были в 17-м туре.
    • Весенняя часть РПЛ стартует в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 22:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +770

      Alemann 1 час назад

      Переносить однозначно. Вообще у нас ногомяч а не футбол, а зимой на снегу - вообще групповое порно.

      0
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      Рейтинг: +2811

      моэм 2 часа назад

      Чиновники - дубы сначала лепят горбатого . потом кто то за них исправляет....самое смешное что никого из ЧИНОВНИКОВ не уволят....эти дубы и дальше будут лепить горбатого ....СВОИХ НАВЕРХУ НЕ ТРОГАЮТ....однажды послали животные за материалами на строительство моста барана ...зашёл баран в отдел снабжения . а там все СВОИ , и спрашивают как тот мост будет строить.... через реку или вдоль реки....

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      Рейтинг: +6915

      fakeid 11 часов назад

      судя по прогнозу в москве, следующие матчи локо и спартака должны пройти при минус 15. перенос необходим, но сразу всего тура, а не отдельных матчей. и перенести этот тур нужно куда-нибудь на середину недели в апреле, а то вдруг в марте будет минус 20.

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      Рейтинг: +2846

      serglider > fakeid 4 часа назад

      Вчера, на передаче "Звездах сошлись" "прогнозист" погоды утверждал, что более-менее точный прогноз возможен только за два-три дня, так что минус 15, может легко трансформироваться в минус 5-10 градусов, в отсутствии снегопада, вполне футбольная погода! И какой смысл переносить весь тур, если кроме двух матчей, на остальных погода была вполне "футбольная"?

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      Рейтинг: +6915

      fakeid > serglider 1 час назад

      матчи 8 и 9 числа, а не через месяц, так что прогноз уже вряд ли сильно изменится.

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