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Италия
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Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А
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14:31
Защитник «Ростова» Вахания назвал европейский клуб, за который мечтает выступать
14:29
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Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А
29 ноября
21:44
«Милану» предложили заменить Пиоли на Шевченко – клуб отказался
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15:13
Камоцци назвал игрока «Краснодара», который скоро будет в топ-клубе Европы
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28 ноября
22:00
«Манчестер Юнайтед» следит за вратарем с русскими корнями
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18:18
«Ювентус» выбрал нового тренера на следующий сезон
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27 ноября
16:32
Игроки «Интера» не смогли принять душ после матча с «Ювентусом»: известна причина
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11:43
Моуринью – об игроках «Ромы»: «Некоторые скучают по бабушкиным пирогам»
00:40
Серия А. «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью – 1:1
26 ноября
20:40
Моуринью хочет покинуть «Рому» ради работы в сборной
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11:45
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«Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2023
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25 ноября
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Конте ответил, возможно ли его возвращение в «Ювентус»
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Новости
Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А
Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А
1
Источник:
«Бомбардир»
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Италия. Серия А
Красивый футбол
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