Мостовой прокомментировал назначение на пост тренера в сборной Пути РПЛ Кубка России

Александр Мостовой высказался о том, что он будет одним из тренеров на Матче звезд Кубка России.

Экс-спартаковец вместе с Сергеем Овчинниковым возглавит сборную Пути РПЛ.

Их соперником будет сборная Пути регионов.

Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.

– Пока составы не знаем. Время еще много, успеют решить. Думаю, будут участвовать те, кто останется. Отпуска же. Наверняка, многие уже сидят на чемоданах.

– Кого бы вы хотели видеть в своей команде?

– Хотел бы видеть тех, кто давно закончил играть (смеется). В остальном – все равно, я со многими и не знаком лично, это другое поколение. Не надо тут ничего усложнять. Все-таки это шоу. Приехали, пошутили, посмеялись, разъехались.

– Какие у вас как у тренера будут функции?

– Быть там. И без опозданий (смеется). К счастью, что там не нужна лицензия. Наконец нашли место, где она не нужна.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?