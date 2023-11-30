Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой прокомментировал назначение на пост тренера в сборной Пути РПЛ Кубка России

    Мостовой прокомментировал назначение на пост тренера в сборной Пути РПЛ Кубка России

    Александр Мостовой высказался о том, что он будет одним из тренеров на Матче звезд Кубка России.

    • Экс-спартаковец вместе с Сергеем Овчинниковым возглавит сборную Пути РПЛ.
    • Их соперником будет сборная Пути регионов.
    • Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.

    – Пока составы не знаем. Время еще много, успеют решить. Думаю, будут участвовать те, кто останется. Отпуска же. Наверняка, многие уже сидят на чемоданах.

    – Кого бы вы хотели видеть в своей команде?

    – Хотел бы видеть тех, кто давно закончил играть (смеется). В остальном – все равно, я со многими и не знаком лично, это другое поколение. Не надо тут ничего усложнять. Все-таки это шоу. Приехали, пошутили, посмеялись, разъехались.

    – Какие у вас как у тренера будут функции?

    – Быть там. И без опозданий (смеется). К счастью, что там не нужна лицензия. Наконец нашли место, где она не нужна.

    Новости по теме
    Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга» 5
    В РФС подтвердили назначение Мостового в сборную Пути РПЛ Кубка России 4
    Мостовой будет одним из тренеров на Матче звезд Кубка России
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25417

      bset 1 час назад

      Еще даже в этом шоу не поучаствовал, а уже распетушился, что хотел бы кого-то там из завершивших. ЧСВ озоновый слой пробивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10495

      САДЫЧОК 1 час назад

      За какие заслуги этот Мостовой назначен тренером?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+