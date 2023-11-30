Мостовой прокомментировал назначение на пост тренера в сборной Пути РПЛ Кубка России

Александр Мостовой высказался о том, что он будет одним из тренеров на Матче звезд Кубка России.
- Экс-спартаковец вместе с Сергеем Овчинниковым возглавит сборную Пути РПЛ.
- Их соперником будет сборная Пути регионов.
- Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково.
– Пока составы не знаем. Время еще много, успеют решить. Думаю, будут участвовать те, кто останется. Отпуска же. Наверняка, многие уже сидят на чемоданах.
– Кого бы вы хотели видеть в своей команде?
– Хотел бы видеть тех, кто давно закончил играть (смеется). В остальном – все равно, я со многими и не знаком лично, это другое поколение. Не надо тут ничего усложнять. Все-таки это шоу. Приехали, пошутили, посмеялись, разъехались.
– Какие у вас как у тренера будут функции?
– Быть там. И без опозданий (смеется). К счастью, что там не нужна лицензия. Наконец нашли место, где она не нужна.
Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?
Источник: «РБ Спорт»