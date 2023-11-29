Губерниев с юмором ответил на вопрос о футбольной столице России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев назвал главный футбольный город России.

«Футбольная столица России? Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королев со своей легендарной командой «Металлист». Королев – настоящая футбольная столица, которая сейчас спит. Но я уверен, что генеральный директор «Металлиста» Сергей Михеенко еще возглавит РФС и наведет порядок в российском футболе.

А выбирать столицу из двух городов – неправильно. Могу процитировать песню Валерия Сюткина: «У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное – вы», – сказал Губерниев.