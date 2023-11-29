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    • Губерниев с юмором ответил на вопрос о футбольной столице России

    Губерниев с юмором ответил на вопрос о футбольной столице России

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев назвал главный футбольный город России.

    «Футбольная столица России? Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королев со своей легендарной командой «Металлист». Королев – настоящая футбольная столица, которая сейчас спит. Но я уверен, что генеральный директор «Металлиста» Сергей Михеенко еще возглавит РФС и наведет порядок в российском футболе.

    А выбирать столицу из двух городов – неправильно. Могу процитировать песню Валерия Сюткина: «У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное – вы», – сказал Губерниев.

    • «Металлист» выступает в 3-м по силе дивизионе России.
    • Губерниев родом из подмосковной Дрезды.
    • Сейчас он живет в Сходне.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6620

      Эном айс 52 минуты назад

      Юморист...
      Значит так: автобусом до Сходни доезжаем, А там — рысцой, и не бухать !
      Небось деньжата все мы уважаем,
      Когда на карточку придёт опять.
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      Тоже цитата. Ну ,почти...

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