Губерниев с юмором ответил на вопрос о футбольной столице России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев назвал главный футбольный город России.
«Футбольная столица России? Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королев со своей легендарной командой «Металлист». Королев – настоящая футбольная столица, которая сейчас спит. Но я уверен, что генеральный директор «Металлиста» Сергей Михеенко еще возглавит РФС и наведет порядок в российском футболе.
А выбирать столицу из двух городов – неправильно. Могу процитировать песню Валерия Сюткина: «У твоей Москвы и его Невы стало общее что-то, наверное – вы», – сказал Губерниев.
- «Металлист» выступает в 3-м по силе дивизионе России.
- Губерниев родом из подмосковной Дрезды.
- Сейчас он живет в Сходне.
Источник: Sport24