Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Данные зрителей ЧМ-2018 попали в открытый доступ

    Телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о массовом попадании в открытый доступ множества баз данных, имеющих разное происхождение и актуальность. Среди них и база данных посетителей чемпионата мира-2018.

    В ней содержится 1,7 миллиона данных: ФИО, паспорт, телефон, адрес электронной почты, дата рождения. По данным источника, оригинальная база содержит примерно на 2 тысячи больше записей, но в остальном данные совпадают.

    • Сообщается также, что до утечки база была «условно приватной». Ей активно обменивались, но они не была публично доступной.
    • Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

    Новости по теме
    Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
    В «Оренбурге» подтвердили интерес к форварду «Коло-Коло»
    Агент назвал европейский чемпионат, который лучше всего подойдет Тюкавину 2
    Источник: Телеграм-канал Утечки информации

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+