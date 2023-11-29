Данные зрителей ЧМ-2018 попали в открытый доступ

Телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о массовом попадании в открытый доступ множества баз данных, имеющих разное происхождение и актуальность. Среди них и база данных посетителей чемпионата мира-2018.

В ней содержится 1,7 миллиона данных: ФИО, паспорт, телефон, адрес электронной почты, дата рождения. По данным источника, оригинальная база содержит примерно на 2 тысячи больше записей, но в остальном данные совпадают.