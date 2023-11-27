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⚔️ Плей-офф Кубка России совсем близко: проверьте, как хорошо вы готовы к решающим матчам
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Спецпроект
⚔️ Плей-офф Кубка России совсем близко: проверьте, как хорошо вы готовы к решающим матчам
13:04
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11:43
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Все новости
12:55
Матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России будет судить Кукуян
1
12:47
Орлов сказал, чего недостает «Краснодару» для борьбы за титул в РПЛ
12:35
Смородская оценила уровень Галактионова
11:53
Карасев не подтвердил назначение на саудовское «класико»: «РФС ведет переговоры»
11:31
Губерниев прокомментировал бойкот Дзюбой журналистов
3
11:22
«Балтика» хочет подписать трех игроков «Локомотива»
11:04
Губерниев призвал вернуть систему «весна-осень»
9
10:45
Слуцкий рассказал, как экс-игрока ЦСКА привязывали к кровати
10:33
В РПЛ назвали последствия для зачинщика драки на матче «Балтика» — «Спартак»
3
10:17
Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
10:05
В РПЛ отметили успехи Эмери в «Астон Вилле»
1
10:00
«Краснодар» проиграл и упустил лидерство, сумасшедший гол Гарначо, драка фанатов «Спартака» и другие новости
09:50
Карасев назначен на саудовское «класико» с участием Роналду
09:32
Бальбуэна оценил форму «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
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09:24
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08:20
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08:08
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⚔️ Плей-офф Кубка России совсем близко: проверьте, как хорошо вы готовы к решающим матчам
⚔️ Плей-офф Кубка России совсем близко: проверьте, как хорошо вы готовы к решающим матчам
Источник:
«Бомбардир»
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