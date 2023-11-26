Победы «Спартака» и «Зенита», гнев Галактионова и другие новости

Баринов – судье: «Вы позор для всего футбола».
Дзюба – журналистам: «Я с вами закончил».
Галактионов выругался матом, комментируя судейство в матче «Крылья» – «Локомотив».
Клаудиньо отобрал мяч у Мостового и паненкой не забил пенальти.
РПЛ. «Зенит» разгромил «Сочи» и вышел в лидеры чемпионата.
Жемалетдинов – об упущенной победе над «Крыльями»: «Один человек нас похоронил».
Бителло пообещал забить «Зениту» три гола.
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В РПЛ объяснили, почему на матче «Балтика» – «Спартак» не было красного мяча.
Источник: «Бомбардир»