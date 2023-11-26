Победы «Спартака» и «Зенита», гнев Галактионова и другие новости

Баринов – судье: «Вы позор для всего футбола».

Дзюба – журналистам: «Я с вами закончил».

Галактионов выругался матом, комментируя судейство в матче «Крылья» – «Локомотив».

Клаудиньо отобрал мяч у Мостового и паненкой не забил пенальти.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Сочи» и вышел в лидеры чемпионата.

Жемалетдинов – об упущенной победе над «Крыльями»: «Один человек нас похоронил».

Бителло пообещал забить «Зениту» три гола.

РПЛ. «Спартак» победил на выезде «Балтику» (2:0) при сильном снегопаде.

В РПЛ объяснили, почему на матче «Балтика» – «Спартак» не было красного мяча.