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    Источник раскрыл зарплатные ведомости клубов РПЛ

    Сайт Capology, специализирующийся на раскрытии зарплат спортсменов, предоставил сведения по РПЛ.

    Источник раскрыл зарплатные ведомости всех клубов лиги. Больше всех на содержание футболистов тратит «Зенит». Далее идет «Спартак».

    Меньше всех в год на зарплаты тратит «Факел» – 7,4 миллиона евро.

    Большинство клубов РПЛ тратит на зарплаты в год более 10 миллионов евро.

    • В таблице РПЛ лидирует «Краснодар». Его зарплатная ведомость – на 6-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2934

      Suvorov71 1 час назад

      Что за источник он у кого спрашивал их зарплаты у футболистов или ему на рынке овощном Гурцкая сообщил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4799

      Snek 3 часа назад

      А поросята ещё ноют про газпромовское бабло. Сами то далеко ушли?

      2
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      ...
      Рейтинг: +903

      прабабушка краба > Snek 2 часа назад

      им главное ныть, остальное не важно

      1
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