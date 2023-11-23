Источник раскрыл зарплатные ведомости клубов РПЛ

Сайт Capology, специализирующийся на раскрытии зарплат спортсменов, предоставил сведения по РПЛ.

Источник раскрыл зарплатные ведомости всех клубов лиги. Больше всех на содержание футболистов тратит «Зенит». Далее идет «Спартак».

Меньше всех в год на зарплаты тратит «Факел» – 7,4 миллиона евро.

Большинство клубов РПЛ тратит на зарплаты в год более 10 миллионов евро.

В таблице РПЛ лидирует «Краснодар». Его зарплатная ведомость – на 6-м месте.

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