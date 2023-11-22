Дзагоев закончил карьеру, итоги отбора Евро-2024, Малкома зовут в АПЛ и другие новости

Суперлигу могут запустить без клубов АПЛ

Агент назвал три позиции, которые хочет усилить «Краснодар»

Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года и рассказал, чем будет заниматься

Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

В Бразилии анонсировали уход Ренана из «Зенита» – у клуба есть важное условие

«Последний танец»: Месси и Роналду сыграют друг против друга в 2024 году

Клубы АПЛ заинтересованы в январском трансфере Малкома

«Спартак» урезал функционал спортивного директора

Скауты четырех клубов АПЛ следили за игрой Хвичи в матче Испания – Грузия

Известны 21 из 24 команд, пробившихся Евро-2024. Также определились все участники стыков отбора и состав корзин для жеребьевки