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Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
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14:14
Хвича не поможет сборной Грузии в первом матче плей-офф отбора Евро-2024
13:48
17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду
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Гилерме назвал сроки завершения карьеры
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12:27
Назван возможный размер компенсации для «Барселоны» за травму Гави
10:19
Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
08:14
Лукаку установил рекорд по числу голов за один отборочный турнир Евро
01:11
Известны 17 из 24 участников Евро-2024
2
01:00
Один из лидеров «Барселоны» порвал кресты в матче сборной Испании
3
00:42
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
00:15
Сборная Швеции уволила главного тренера
19 ноября
23:58
22-летний Хвича вошел в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Грузии
1
22:55
Украинский журналист задал Спаллетти провокационный вопрос о «Зените»
5
21:58
Отбор Евро-2024. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0), у Лукаку покер
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20:49
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Португалия – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023
20:40
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«Спартак» поздравил Бабича с голом за Сербию и выходом на Евро-2024
19:13
Сербия впервые вышла на Евро как отдельная республика
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18:56
Отбор Евро-2024. Защитник «Спартака» принес Сербии ничью в матче с Болгарией
1
17:56
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Бельгия – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023
17:55
Агент Тикнизяна рассказал о состоянии игрока после автогола за Армению и потери шансов сыграть на Евро-2024
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Испания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023
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11:00
«Сегодня наша мечта умерла, и я чувствую вину»: трогательный пост Тикнизяна, забившего в свои ворота за Армению
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Новости
Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 10:19
Отбор ЧЕ-2024
Европа
Норвегия
Швеция
Испания
Армения
Де Хеа Давид
Форсберг Эмиль
Эдегор Мартин
Тикнизян Наир
Исак Александер
Холанд Эрлинг
Гави
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