Определен обладатель Golden Boy, «Манчестер Сити» и «Челси» грозит исключение из АПЛ и другие новости

Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026.
Угарте назвал де Пауля «сосалкой Месси», а потом изобразил минет.
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Семак: «Если иностранец стоит 5-7 миллионов, то такой же россиянин стоит для «Зенита» 20 миллионов».
Вратарь «Демирспора» рассказал, как в клубе вспоминают Дзюбу.
Изидор после критики Семака не пойдет в отпуск.
Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна.
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Акинфеев назвал лучшего тренера в карьере.
Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018.
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Кейну показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб.
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Овермарса наказали за показ своего члена сотруднице «Аякса».
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