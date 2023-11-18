Определен обладатель Golden Boy, «Манчестер Сити» и «Челси» грозит исключение из АПЛ и другие новости

Месси схватил соперника за горло во время матча отбора ЧМ-2026.

Угарте назвал де Пауля «сосалкой Месси», а потом изобразил минет.

«Эвертон» лишен 10 очков в АПЛ.

Семак: «Если иностранец стоит 5-7 миллионов, то такой же россиянин стоит для «Зенита» 20 миллионов».

Вратарь «Демирспора» рассказал, как в клубе вспоминают Дзюбу.

Изидор после критики Семака не пойдет в отпуск.

Украинский тренер сборной Армении упрекнул Юрана за неправильную позицию Севикяна.

Назван обладатель Golden Boy-2023.

Акинфеев назвал лучшего тренера в карьере.

Черчесов рассказал, как «сливал» Испании дезинформацию перед матчем ЧМ-2018.

«Манчестер Сити» и «Челси» могут опустить в Чемпионшип из-за ФФП.

Кейну показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб.

Юран ответил на претензии украинского тренера сборной Армении.

Овермарса наказали за показ своего члена сотруднице «Аякса».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?