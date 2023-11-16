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    Мостовой напомнил о своих предсказаниях про сезон РПЛ-2023/24

    Экс-спартаковец Александр Мостовой порассуждал о промежуточных итогах текущего чемпионата России.

    «О том, что будет такая аномальная плотность в Премьер-лиге, я говорил ещe в начале сезона. Многое, что сейчас происходит в нашем футболе, я предрекал ещe перед стартом нынешнего розыгрыша.

    То что мы не увидим «Зенит» с пальмой первенства после трех-четырех туров. Я это связывал с уходом легионеров. Вот ушeл Малком, уходил Вендел, но потом вернулся, что стоило ему более длительного набора формы после межсезонья. В целом «Зенит» сыгрывался долго, и им пришлось догонять.

    Что касается среднего уровня чемпионата, то, кончено, он упал с отъездом многих сильных игроков, когда было введено правило одностороннего разрыва контрактов с клубами из РПЛ. Но стоит обратить внимание на то, что многие вроде уехали, но легионеров меньше не стало!

    Вот играл «Зенит» с «Краснодаром»: у одних в составе 9 иностранцев, у других 8. Все сейчас притихли, никто на это внимание не обращает. Где-то меньше легионеров, где-то больше, но по любому они везде есть.

    Хорошо или плохо, что такая плотность? Этого никто не знает, кому-то нравится, а кому-то нет. С точки зрения простых зрителей, наверное, интереснее смотреть, когда всe очень плотно в таблице.

    С другой стороны, тому же руководству «Зенита», наверное, это меньше нравится. Им интереснее, когда после 20-го тура знаешь, что ты чемпион.

    Мне, конечно, интересно смотреть за таким чемпионатом, где по сути каждая команда может обыграть каждую. Но мне больше по долгу службы ещe нужно смотреть. Я всю жизнь в футболе, поэтому мне в любом случае интересно», – сказал Мостовой.

    Турнирная таблица РПЛ по итогам первого круга выглядит так:

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    Источник: Legalbet

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    16.11.2023 22:48
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