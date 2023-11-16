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Лидер «ПСЖ» не мог полететь на матч сборной без одобрения родителей: от них требовалось письменное разрешение
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Все новости
16 ноября
18:55
Роналду в «Сити», Бекхэм в «Барсе» – топовые трансферы, которые не состоялись
1
11:44
Лидер «ПСЖ» не мог полететь на матч сборной без одобрения родителей: от них требовалось письменное разрешение
10:23
Рыжиков объяснил, почему не считает победу над «Барсой» лучшим матчем в своей карьере
15 ноября
19:00
Впервые в истории Бундеслиги тренером станет девушка: клуб сейчас играет в Лиге чемпионов
13:04
Дебютант Лиги чемпионов уволил главного тренера
11:20
Мама – важнейший человек в жизни новой звезды «Реала»: заправляет постель, спасает в аэропорту и не дала перейти в «МЮ»
10:27
Лучшие бомбардиры в истории «Реала»: кто из действующих игроков гонится за достижением Роналду
14 ноября
23:54
Клуб Роналду хотят пригласить в европейскую Лигу чемпионов в 2024 году
15
11:45
Экс-вратарь «Рубина» вспомнил, что сказал Бердыев игрокам после победы над «Барселоной»
13 ноября
16:53
Уткин отреагировал на слова Родригао о способности «Зенита» дойти до 1/4 финала ЛЧ
6
11 ноября
19:11
Глава «Реала» раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
2
10 ноября
18:36
Определен игрок недели в Лиге чемпионов
14:40
Луческу ответил, до какой стадии ЛЧ сейчас дошел бы «Зенит»
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12:12
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
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09:40
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Новости
Лидер «ПСЖ» не мог полететь на матч сборной без одобрения родителей: от них требовалось письменное разрешение
Лидер «ПСЖ» не мог полететь на матч сборной без одобрения родителей: от них требовалось письменное разрешение
1
Источник:
Бомбардир
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16.11.2023 11:44
Лига чемпионов
Франция
ПСЖ
Франция
Заир-Эмери Варрен
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