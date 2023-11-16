Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    ...Режим предпросмотра

    «Бомбардиру» требуется текстовый автор

    Любите футбол, обожаете складывать слова в предложения, кайфуете от фактурных текстов и, возможно, ведете блог/телеграм-канал о футболе? Тогда эта работа для вас. «Бомбардиру» нужен автор на различные темы и форматы: от российского футбола до Месси и Роналду, от ситуативных отыгрышей до работы по ТЗ.

    График работы: гибкий, работа удаленная.

    Требования к кандидатам:

    1. Грамотный русский язык

    2. Отличное знание футбольной тематики

    3. Опыт работы автором в спортивном медиа.

    Знание английского языка приветствуется (для работы с иностранными источниками). Присылайте ваши резюме с пометкой «Вакансия. Автор» на адрес: [email protected].

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 11:03
    Рекомендуем
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+