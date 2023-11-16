Мудрик – уклонист, Андрея Мостового звали во Францию, «Бавария» претендует на Мбаппе и другие новости

В «Баварии» не исключают летний трансфер Мбаппе.

Титов назвал лучший летний трансфер «Спартака».

Защитник ЦСКА: «Догоним и обгоним «Краснодар» и «Зенит».

«Челси» грозит снятие очков за махинации при Абрамовиче.

Андрей Мостовой назвал топ-лигу Европы, куда его звали летом.

Губерниев назвал коллегу с «Матч ТВ» «полным говном».

Ветеран ЦСКА назвал Березуцкого «чертовым паразитом» и предателем после его призыва уезжать из России.

Мудрика и других игроков сборной Украины внесли в список уклонистов.

«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд.