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    • Милонов призвал российские клубы «отвыкать» от зарубежных сборов

    Милонов призвал российские клубы «отвыкать» от зарубежных сборов

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал клубы РПЛ отказаться от заграничных сборов.

    «Почему бы клубам не проводить сборы в России. Есть Краснодарский край, там прекрасная база. Поехать шикануть за границу – это атавизм 90-х, надо отвыкать от этого.

    Представляете, какой будет пример для остальных, если в «Зените» скажут: «Мы не едем на сборы за границу, мы будем тренироваться в Краснодарском крае»? Все начнут за это уважать», – считает Милонов.

    • Пора зимних сборов начнется у клубов в январе.
    • Она продлится до конца февраля.
    • РПЛ после зимнего перерыва возобновится в начале марта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.11.2023 23:03
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