Милонов призвал российские клубы «отвыкать» от зарубежных сборов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал клубы РПЛ отказаться от заграничных сборов.

«Почему бы клубам не проводить сборы в России. Есть Краснодарский край, там прекрасная база. Поехать шикануть за границу – это атавизм 90-х, надо отвыкать от этого.

Представляете, какой будет пример для остальных, если в «Зените» скажут: «Мы не едем на сборы за границу, мы будем тренироваться в Краснодарском крае»? Все начнут за это уважать», – считает Милонов.