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Впервые в истории Бундеслиги тренером станет девушка: клуб сейчас играет в Лиге чемпионов
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19:00
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13:04
Дебютант Лиги чемпионов уволил главного тренера
08:38
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14 ноября
17:00
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13:58
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13 ноября
21:00
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20:00
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16:00
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14:23
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«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
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Впервые в истории Бундеслиги тренером станет девушка: клуб сейчас играет в Лиге чемпионов
Впервые в истории Бундеслиги тренером станет девушка: клуб сейчас играет в Лиге чемпионов
1
Источник:
Бомбардир
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15.11.2023 19:00
Германия. Бундеслига
Лига чемпионов
Германия
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