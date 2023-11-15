Генпродюсер «Матч ТВ» прокомментировал спор Генича, Губерниева и Шнякина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин похвалил комментаторов канала, не смотря на их споры из-за премии ТЭФИ.
«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?
Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал Чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.
Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И ТЭФИ в том числе.
Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на Матче. И выспаться перед новыми эфирами», – написал Тащин.
- Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты два репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
- В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
- Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губеринева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.
- Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».
- В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».
- Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.
Источник: Телеграм-канал Александра Тащина