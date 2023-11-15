Генпродюсер «Матч ТВ» прокомментировал спор Генича, Губерниева и Шнякина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин похвалил комментаторов канала, не смотря на их споры из-за премии ТЭФИ.

«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?

Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал Чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.

Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И ТЭФИ в том числе.

Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на Матче. И выспаться перед новыми эфирами», – написал Тащин.