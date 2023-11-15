Генпродюсер «Матч ТВ» прокомментировал спор Генича, Губерниева и Шнякина

Биатлон Губерниев комментирует блестяще,тут не поспоришь - без всяких аааа,эээээ,и всяких идиотских пауз,типа Андрюши Малахова.Слава богу,он вне спорта.
Очень бы хотелось послушать футбольный репортаж от Губерниева,ведь не замолкать полтора часа на футболе,где ситуация меняется ежесекундно,в отличие от "консервативного"лыжного бега,намного сложнее.
Но,мне кажется,что Дима справился бы.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин похвалил комментаторов канала, не смотря на их споры из-за премии ТЭФИ.
«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?
Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал Чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.
Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И ТЭФИ в том числе.
Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на Матче. И выспаться перед новыми эфирами», – написал Тащин.
- Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты два репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
- В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
- Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губеринева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.
- Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».
- В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».
- Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.