Шнякин – о реакции Губерниева по поводу ТЭФИ: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил другому комментатору канала Дмитрию Губерниеву в связи с его высказываниями по поводу номинации на премию ТЭФИ.
«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок. А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!» PS. Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал Шнякин.
- Ранее еще один комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор выдвинуты два репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
- В ответ Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
- Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.
Источник: Телеграм-канал Сплошняк