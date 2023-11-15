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    • Шнякин – о реакции Губерниева по поводу ТЭФИ: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!»

    Шнякин – о реакции Губерниева по поводу ТЭФИ: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил другому комментатору канала Дмитрию Губерниеву в связи с его высказываниями по поводу номинации на премию ТЭФИ.

    «Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок. А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!» PS. Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал Шнякин.

    • Ранее еще один комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор выдвинуты два репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
    • В ответ Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
    • Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

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    Источник: Телеграм-канал Сплошняк

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    15.11.2023 09:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak 18 часов назад

      Такую бодягу развели из-за какой-то дурацкой премии. Собрать всех этих болтунов и отправить в медиа-лигу. Толку от них никакого нет.

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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 15 ноября, 10:59

      Шнякин дурашка. И звать его никак...(

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      Рейтинг: +12194

      ivany4 15 ноября, 10:43

      Стач тв оправдывает свое название!
      В бой пошли "одни старики" против других. У пустобрехов, без должного логического и аналитического мышления, когда заканчивается "заказуха" всегда наступает время пауков в банке.

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      Рейтинг: +2062

      rac531 15 ноября, 10:02

      Да все эти дикторы Г...ВНО)

      2
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > rac531 15 ноября, 10:59

      Я что то, после Ваших слов, о Спартаке вспомнил...)))

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      Рейтинг: +788

      dim29 > Cleaner 15 ноября, 14:30

      А лично мне усы Газаева на ум пришли.

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