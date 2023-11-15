Шнякин – о реакции Губерниева по поводу ТЭФИ: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил другому комментатору канала Дмитрию Губерниеву в связи с его высказываниями по поводу номинации на премию ТЭФИ.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок. А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!» PS. Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал Шнякин.