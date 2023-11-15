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  • Шнякин – о реакции Губерниева по поводу ТЭФИ: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!»

Шнякин – о реакции Губерниева по поводу ТЭФИ: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!»

15 ноября 2023, 09:42
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил другому комментатору канала Дмитрию Губерниеву в связи с его высказываниями по поводу номинации на премию ТЭФИ.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок. А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!» PS. Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал Шнякин.

  • Ранее еще один комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор выдвинуты два репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
  • В ответ Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
  • Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

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Источник: Телеграм-канал Сплошняк
Россия. Премьер-лига Генич Константин Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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ivany4
1700034183
Стач тв оправдывает свое название! В бой пошли "одни старики" против других. У пустобрехов, без должного логического и аналитического мышления, когда заканчивается "заказуха" всегда наступает время пауков в банке.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1700120906
Такую бодягу развели из-за какой-то дурацкой премии. Собрать всех этих болтунов и отправить в медиа-лигу. Толку от них никакого нет.
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