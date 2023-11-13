Победа «Спартака», долг Писарского агентам, жуткая травма Зайнутдинова и другие новости

Экс-игрок Ганы умер в 28 лет во время матча – ранее он под свою ответственность удалил дефибриллятор.

Ловчев назвал «раковую опухоль» российского футбола.

Быстров назвал идиотом игрока «Краснодара».

Ловчев выступил с просьбой к Путину.

Агенты затребовали с Писарского миллионы рублей – игрок обратится в органы.

Магуайру показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб.

Андрей Мостовой показал свой BMW.

Контракт Тюкавина с «Динамо» автоматически продлен.

Жуткая травма головы Зайнутдинова – экс-игрок ЦСКА госпитализирован.

РПЛ. «Спартак» удержал победу над «Ростовом» (2:1).

Игрока «Динамо» назвали «сукиным сыном» и «обезьяной» после матча с «Оренбургом».