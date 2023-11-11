Мостовой ответил, трудно ли ему учиться на тренера

Да он почти уже готовый тренер но только для Медиалиги.
Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о процессе обучения на тренерскую лицензию.
«Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС. История про слепую зону? Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает.
Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением.
Аршавину сложно даются домашние задания? А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел.
Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем – посмотрим», – заявил Мостовой.
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Процесс обучения стартовал в августе.