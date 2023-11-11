Мостовой ответил, трудно ли ему учиться на тренера

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о процессе обучения на тренерскую лицензию.

«Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС. История про слепую зону? Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает.

Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением.

Аршавину сложно даются домашние задания? А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел.

Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем – посмотрим», – заявил Мостовой.