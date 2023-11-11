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    Мостовой ответил, трудно ли ему учиться на тренера

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о процессе обучения на тренерскую лицензию.

    «Скоро возвращаюсь к обучению в академии РФС. История про слепую зону? Недопонимание между мной и преподавателем возникает только у тех людей, кто это все выдумывает.

    Я и другие ребята прошли долгую футбольную жизнь и нас терминами не обманешь. В эмоциональном плане я и все другие довольны обучением.

    Аршавину сложно даются домашние задания? А мне вообще в обучении ничего не дается сложно, потому что я всю эту футбольную жизнь уже прошел.

    Пока ничего по стажировке у меня нет, но в дальнейшем – посмотрим», – заявил Мостовой.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: Sport24

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    11.11.2023 13:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 11 ноября, 22:21

      Да он почти уже готовый тренер но только для Медиалиги.

      0
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      Рейтинг: +178

      witalik 11 ноября, 16:48

      Обыкновенный Дебил. Неплохой был игрок, но тренеров из дураков не бывает...Мостового жаль, просто дурак деревенский... А вот интересно, Знамя Труда Орехово-Зуево в пердив выведет? Как Бояра, Зырян, Кирьяк, Шира, Алень и др.

      0
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      Рейтинг: +1664

      k611 11 ноября, 14:45

      Хвастун

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