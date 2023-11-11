Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против ЦСКА, 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Чернов, Альшин, Аппаев, Суслов, Марков, Якимов, Магаль, Квеквескири, Божин, Мастерной.

Главный тренер: Сергей Ташуев

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Давила.

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – ЦСКА