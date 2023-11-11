Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против ЦСКА, 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Беленов, Чернов, Альшин, Аппаев, Суслов, Марков, Якимов, Магаль, Квеквескири, Божин, Мастерной.
Главный тренер: Сергей Ташуев
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Давила.
Главный тренер: Владимир Федотов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на «Матч! Премьер»;
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»