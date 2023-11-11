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    • «Факел» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Факел» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против ЦСКА, 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Беленов, Чернов, Альшин, Аппаев, Суслов, Марков, Якимов, Магаль, Квеквескири, Божин, Мастерной.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Давила.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – ЦСКА

    Факел-ЦСКА смотреть онлайн 11 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 13:50
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