Комбаров должен налоговой, игрок «Динамо» скрывался в траншее от обстрела ХАМАС и другие новости

Кассьерра: «Перед переходом в «Зенит» у меня была возможность оказаться в серьезном европейском клубе».

В «Зените» назвали размер «северной надбавки» за переход в команду.

Медина объяснил переход в «Спартак» из ЦСКА.

Зенитовец Сергеев оценил вероятность трансфера в «Спартак».

Назначения судей на «Зенит» – «Краснодар» и другие матчи 15-го тура РПЛ.

Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов.

Игрок «Динамо» попал под воздушную тревогу – он спрятался в траншее.

Сергеев ответил, почему не перешел в ЦСКА.

«Зенит» временно изменил логотип.

Появились фото мяча Евро-2024.