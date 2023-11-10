Мостовой оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, уйдет ли Валерий Карпин с поста главного тренера «Ростова» в случае поражения от красно-белых в матче 15-го тура РПЛ.

Также он прокомментировал случаи совмещения наставниками работы в клубе и сборной России.

«А почему ему стоит уходить? Допустим, проиграют «Спартаку» в трудной для себя игре. Ничего страшного. Выиграют следующий матч.

Я сейчас даже не затрагиваю самого Карпина, а говорю в отношении всех людей, которые работают при совмещении должностей. Вспомните времена Слуцкого, когда он был главным тренером в ЦСКА и сборной России. На мой взгляд, это вообще недопустимо, у нас хватает специалистов для отдельной работы в клубе и национальной сборной. Подчеркну: не указываю лично на Валерия Георгиевича или Семака, который также совмещал посты», – сказал Мостовой.