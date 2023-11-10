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    • Мостовой оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»
    ...Режим предпросмотра

    Мостовой оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, уйдет ли Валерий Карпин с поста главного тренера «Ростова» в случае поражения от красно-белых в матче 15-го тура РПЛ.

    Также он прокомментировал случаи совмещения наставниками работы в клубе и сборной России.

    «А почему ему стоит уходить? Допустим, проиграют «Спартаку» в трудной для себя игре. Ничего страшного. Выиграют следующий матч.

    Я сейчас даже не затрагиваю самого Карпина, а говорю в отношении всех людей, которые работают при совмещении должностей. Вспомните времена Слуцкого, когда он был главным тренером в ЦСКА и сборной России. На мой взгляд, это вообще недопустимо, у нас хватает специалистов для отдельной работы в клубе и национальной сборной. Подчеркну: не указываю лично на Валерия Георгиевича или Семака, который также совмещал посты», – сказал Мостовой.

    • Игра 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 12 ноября в Москве и начнется в 19:30 мск.
    • «Ростов» занимает 11-е место в лиге с 17 очками после 14 туров.
    • «Спартак» идет шестым с 21 очком
    • Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года, оставаясь наставником сборной России.

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    Источник: RT

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    10.11.2023 11:18
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