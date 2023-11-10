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Сколько зарабатывает жена Месси – она настолько богатая, что может сама содержать Лео
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«Локо» может усилиться экс-форвардом «Реала», новые рекорды Роналду, реакция ЦСКА на слова В. Березуцкого и другие новости
01:07
Только 2 футболиста забили больше голов в 2023 году, чем Роналду
00:55
Определился 11-й участник Евро-2024
00:44
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
00:31
Роналду побил два рекорда на уровне сборных
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16 ноября
23:53
Вингер сборной Испании пропустит Евро-2024
20:43
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19:44
Шакира рассказала об уроках, усвоенных из-за расставания с Пике
2
18:35
Хавбек «Реала» выбыл на два месяца из-за травмы
1
16:03
Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»
4
13:42
Бывший тренер «Спартака» оценил возможности Карпина поработать в Испании
1
13:30
Агент Холанда сказала, когда норвежец может уйти в «Реал»
3
10:10
Футболист «Реала» создал гоночную команду
09:45
«Барселона» нашла нового опорника в Нидерландах
15 ноября
22:25
Вальверде рассказал, жалеет ли он о нападении на игрока «Вильярреала» после матча
14:46
«По барабану»: Карпин отреагировал на замечание Абаскаля
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11:20
Мама – важнейший человек в жизни новой звезды «Реала»: заправляет постель, спасает в аэропорту и не дала перейти в «МЮ»
10:27
Лучшие бомбардиры в истории «Реала»: кто из действующих игроков гонится за достижением Роналду
14 ноября
21:17
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Новости
Сколько зарабатывает жена Месси – она настолько богатая, что может сама содержать Лео
Сколько зарабатывает жена Месси – она настолько богатая, что может сама содержать Лео
1
Источник:
Бомбардир
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10.11.2023 11:00
Испания. Примера
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