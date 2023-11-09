Миранчук может вернуться в «Локо», «Реал» отказался от Мбаппе, на стадионе «Спартака» сыграют в хоккей и другие новости

Пресс-служба Фонбет Кубка России высмеяла Соболева.

Стало известно, когда «Спартак» примет решение о возможном увольнении Абаскаля.

Роналду порвал связь с организаторами «Золотого мяча» после своей последней победы.

«Спартак» встретился с руководством российских судей: подробности.

Хоккейный «Спартак» проведет матч на 45-тысячной «Открытие Арене».

Алексей Миранчук зимой может вернуться в «Локомотив».

Аршавин объяснил, почему Бакаев ушел из «Зенита».

Появились фото нового стадиона «Факела» – его сдадут в 2024 году.

Стала известна стоимость билетов на матч Россия – Куба.

«Реал» принял окончательное решение по Мбаппе.