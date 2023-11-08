Стало известно число россиян, оформивших Fan ID через «Госуслуги»

Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что Fan ID на данный момент оформили 1,5 миллиона человек. Они это сделали через «Госуслуги».
«Полтора миллиона через «Госуслуги». Других цифр нет», – сказал Шадаев в ответ на вопрос, сколько человек оформили карту болельщика.
- В Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили 200 тысяч карт болельщика.
- Сейчас Fan ID обязателен для посещения матчей РПЛ.
- Активные болельщики многих клубов игнорируют посещение стадиона из-за необходимости обзяательного использования Fan ID.
Источник: «РИА Новости»