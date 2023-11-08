Состав сборной России, новые рекорды ЛЧ, Кампуш дал ответ «Спартаку» и другие новости

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Лига чемпионов. «Барселона» проиграла «Шахтеру», «Милан» победил «ПСЖ». Жиру и Пепе установили рекорды