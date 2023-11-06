Губерниев назвал условие для чемпионства «Локомотива»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги матча 13-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

«Хороший матч «Локомотив» – «Спартак»! Но важно помнить, что играли 7-я и 8-я команды чемпионата! Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть. По такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять. Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса, не только запас эмоций. И если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом», – написал Губерниев.