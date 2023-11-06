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    Губерниев назвал условие для чемпионства «Локомотива»

    Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги матча 13-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

    «Хороший матч «Локомотив» – «Спартак»! Но важно помнить, что играли 7-я и 8-я команды чемпионата! Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть. По такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять. Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса, не только запас эмоций. И если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом», – написал Губерниев.

    • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
    • После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

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    Источник: Телеграм-канал Реальный Губер

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    06.11.2023 09:58
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