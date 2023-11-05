Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» и «Брест», 11 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 19:05 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Монако»: Кeн, Синго, Закария, Фофана, Магасса, Камара, Головин, Дьятта, Якобс, Бен-Йеддер, Балогун.
Главный тренер: Ади Хюттер
«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Маньетти, Камара, Лис-Мелу, Кастильо, Мунье, Ле Дуарон.
Главный тренер: Эрик Рой
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монако» – «Брест»
- Прямую трансляцию матча покажет Sport3.tv.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир