Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» и «Брест», 11 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 19:05 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Монако»: Кeн, Синго, Закария, Фофана, Магасса, Камара, Головин, Дьятта, Якобс, Бен-Йеддер, Балогун.

Главный тренер: Ади Хюттер

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Маньетти, Камара, Лис-Мелу, Кастильо, Мунье, Ле Дуарон.

Главный тренер: Эрик Рой

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монако» – «Брест»