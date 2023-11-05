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    • «Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    «Монако» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» и «Брест», 11 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 19:05 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Монако»: Кeн, Синго, Закария, Фофана, Магасса, Камара, Головин, Дьятта, Якобс, Бен-Йеддер, Балогун.

    Главный тренер: Ади Хюттер

    «Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Маньетти, Камара, Лис-Мелу, Кастильо, Мунье, Ле Дуарон.

    Главный тренер: Эрик Рой

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монако» – «Брест»

    Источник: Бомбардир

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    05.11.2023 17:53
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