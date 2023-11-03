В воскресенье, 5 ноября, «Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Локомотив»

Подопечные Галактионова занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Команда в 13 матчах чемпионата страны выиграла пять встреч, в пяти играх сыграла вничью и потерпела три поражения. «Локомотив» забил 18 голов, но при этом команда пропустила 17 мячей.

«Спартак»

Подопечные Абаскаля с 20 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть побед в 13 играх чемпионата страны. Также команда в двух играх сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Спартак» забил 18 голов, пропустила команда 20 мячей.

Факты о личных встречах

В 175 очных встречах «Локомотив» побеждал 41 раз, а «Спартак» выигрывал в 96 встречах.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак»

Обе команды соседствуют в турнирной таблице, и в целом, равны по силам. Победа может достаться как подопечным Галактионова, так и команде Абаскаля. Мы же сделаем выбор в пользу команды из Черкизово. Наш прогноз – победа «Локомотива» (2.50).