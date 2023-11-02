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    • Поражение «Спартака», экс-игроку сборной России грозит 20-летний срок и другие новости

    Поражение «Спартака», экс-игроку сборной России грозит 20-летний срок и другие новости

    Бывший игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2023 10:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1735

      Taps 2 ноября, 11:38

      игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом».
      Самый обсираемый клуб России.

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