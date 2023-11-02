Поражение «Спартака», экс-игроку сборной России грозит 20-летний срок и другие новости

игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом».
Самый обсираемый клуб России.
Бывший игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом».
Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками.
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