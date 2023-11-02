Поражение «Спартака», экс-игроку сборной России грозит 20-летний срок и другие новости

Бывший игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом».

Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками.

Украинские игроки не пожали руку россиянину в Лиге чемпионов по мини-футболу.

Игнашевич отказался приходить на телеэфир, если там будет Генич.

Опубликована перепалка игроков «Спартака» и «Факела» после матча в Воронеже.

Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком.

Аршавин: «Такие, как я, рождаются нечасто».

Стал известен доход Слуцкого за год без тренерства.

Мостовой назвал лучшего футболиста в истории.

Фонбет Кубок России. «Спартак» вел в счете, но уступил дома «Краснодару» (2:3).

Гол Соболева «Краснодару» с пенальти отменили из-за двойного касания.

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