Поражение «Спартака», экс-игроку сборной России грозит 20-летний срок и другие новости

Бывший игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом».
Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками.
Украинские игроки не пожали руку россиянину в Лиге чемпионов по мини-футболу.
Игнашевич отказался приходить на телеэфир, если там будет Генич.
Опубликована перепалка игроков «Спартака» и «Факела» после матча в Воронеже.
Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком.
Аршавин: «Такие, как я, рождаются нечасто».
Стал известен доход Слуцкого за год без тренерства.
Мостовой назвал лучшего футболиста в истории.
Фонбет Кубок России. «Спартак» вел в счете, но уступил дома «Краснодару» (2:3).
Гол Соболева «Краснодару» с пенальти отменили из-за двойного касания.
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