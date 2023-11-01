Реакция Роналду на 8-й ЗМ Месси, Слуцкого зовут в Казахстан и другие новости

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Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Крылья» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте
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Источник: «Бомбардир»