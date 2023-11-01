Реакция Роналду на 8-й ЗМ Месси, Слуцкого зовут в Казахстан и другие новости

Слуцкий может возглавить «Актобе»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»

Месси выбирает между двумя должностями после завершения карьеры

Аршавин назвал российского футболиста, которого хочет видеть в «Зените»

Роналду отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»

«Краснодар» хочет забрать 18-летнего таланта из «Урала»

Фанаты провоцировали Роналду, скандируя фамилию Месси – португалец ответил двумя жестами. Также он хотел заменить судью в матче

Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Крылья» (1:0) благодаря голу на 87-й минуте

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16-летний полузащитник «Чертаново» отказал «Зениту»