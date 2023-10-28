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Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану
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Все новости
21:01
Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану
20:20
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Гави заплакал после проигранного Эль Класико
2
19:28
«Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале
28
19:21
Титов дал совет Абаскалю: «Если настоящий тренер и мужик»
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19:11
Примера. Дубль Беллингема принес «Реалу» волевую победу над «Барселоной» (2:1)
9
18:16
Абаскаль обвинил игроков «Спартака» в голах от «Факела»
14
17:10
Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Факела»
11
17:00
Губерниев считает, что Абаскаль ведет «Спартак» в Первую лигу
23
16:44
В «Спартаке» ответили, уволят ли Абаскаля после проигрыша «Факелу»
12
16:01
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Реал»: 11-й тур чемпионата Испании
15:28
Трансляция
«Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023
13:10
Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала»
1
12:12
Фабрегас оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на победу в Эль Класико
2
09:32
Гави перед Эль Класико выделил лучшего игрока «Реала»: это не Беллингем и не Винисиус
1
03:26
«Барселона» – «Реал»: прогноз на матч 11 тура английской Премьер-лиги, 28 октября
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Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану
Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 21:01
Испания. Примера
Испания
Реал
Барселона
Роналду Криштиану
Беллингем Джуд
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