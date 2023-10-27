«Бомбардир» представляет игру «Невидимка»: угадывайте футболистов РПЛ и топовых лиг

Привет, это «Бомбардир»! И мы рады представить вам наш новый проект – игру «Невидимка»! Давайте проверим, как хорошо вы знаете футболистов!

У нас есть размытая фотография футболиста. Задача простая – угадать, кто это. У каждого игрока есть шесть параметров:

Национальность. Лига. Клуб. Позиция. Возраст. Номер.

Если параметр, выбранного вами игрока, совпадает, с загаданным, то он подсветится белым цветом, если нет – останется серым. У параметров «Возраст» и «Номер» есть стрелки, ориентируйтесь на них, как дополнительные подсказки. У вас есть шесть попыток, чтобы угадать одного футболиста. Если вы не смогли, то он засчитывается как неугаданный.

В «Невидимке» есть два режима игры: «РПЛ» и «Топ-7 лиг» (здесь будут загадывать игроки из АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги, Лиги 1, РПЛ и Премьер-лиги Саудовской Аравии). Во время игры вы можете переключать между режимами и возвращаться к неотгаданным игрокам позже.

• В режиме «Топ-7 лиг» ежедневно будет загадываться один случайный игрок – он обновляется автоматически в 00:00 по мск. Если вы не знаете загаданного игрока, то можете пропустить его и вернуться позже. Чтобы не потерять статистику, вам нужно зарегистрироваться на «Бомбардире».

Важно: в вашей статистике будет учитываться только актуальный «игрок дня».

В режиме «РПЛ» временный ограничений нет и вы можете отгадывать сразу всех игроков из Российской Премьер-Лиги.

• После регистрации статистика сохраняется в следующих категориях:

Всего игр – число открытых игроков. Отгадано в среднем – процент игроков, которые вы отгадали в среднем. Текущая серия – число отгаданных вами подряд игроков. Лучшая серия – лучшее число отгаданных подряд игроков за все время.

• Не получается отгадать игрока с первых попыток? Не страшно, так как в «Невидимке» есть подсказки – они автоматически будут появляться после трех неверных ответов, открывая один из параметров – «Национальность», «Лига, «Клуб» или «Позиция».

Итак, если у вас возникли вопросы, пожелания, правки, пишите в комментариях к этому посту или на почту [email protected].

Не забудьте бросить вызов друзьям и узнайте, кто сможет отгадать больше игроков!