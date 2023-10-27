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    • «Бомбардир» представляет игру «Невидимка»: угадывайте футболистов РПЛ и топовых лиг

    «Бомбардир» представляет игру «Невидимка»: угадывайте футболистов РПЛ и топовых лиг

    Привет, это «Бомбардир»! И мы рады представить вам наш новый проект – игру «Невидимка»! Давайте проверим, как хорошо вы знаете футболистов!

    У нас есть размытая фотография футболиста. Задача простая – угадать, кто это. У каждого игрока есть шесть параметров:

    1. Национальность.
    2. Лига.
    3. Клуб.
    4. Позиция.
    5. Возраст.
    6. Номер.

    Если параметр, выбранного вами игрока, совпадает, с загаданным, то он подсветится белым цветом, если нет – останется серым. У параметров «Возраст» и «Номер» есть стрелки, ориентируйтесь на них, как дополнительные подсказки. У вас есть шесть попыток, чтобы угадать одного футболиста. Если вы не смогли, то он засчитывается как неугаданный.

    В «Невидимке» есть два режима игры: «РПЛ» и «Топ-7 лиг» (здесь будут загадывать игроки из АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги, Лиги 1, РПЛ и Премьер-лиги Саудовской Аравии). Во время игры вы можете переключать между режимами и возвращаться к неотгаданным игрокам позже.

    • В режиме «Топ-7 лиг» ежедневно будет загадываться один случайный игрок – он обновляется автоматически в 00:00 по мск. Если вы не знаете загаданного игрока, то можете пропустить его и вернуться позже. Чтобы не потерять статистику, вам нужно зарегистрироваться на «Бомбардире».

    Важно: в вашей статистике будет учитываться только актуальный «игрок дня».

    В режиме «РПЛ» временный ограничений нет и вы можете отгадывать сразу всех игроков из Российской Премьер-Лиги.

    • После регистрации статистика сохраняется в следующих категориях:

    1. Всего игр – число открытых игроков.
    2. Отгадано в среднем – процент игроков, которые вы отгадали в среднем.
    3. Текущая серия – число отгаданных вами подряд игроков.
    4. Лучшая серия – лучшее число отгаданных подряд игроков за все время.

    • Не получается отгадать игрока с первых попыток? Не страшно, так как в «Невидимке» есть подсказки – они автоматически будут появляться после трех неверных ответов, открывая один из параметров – «Национальность», «Лига, «Клуб» или «Позиция».

    Итак, если у вас возникли вопросы, пожелания, правки, пишите в комментариях к этому посту или на почту [email protected].

    Не забудьте бросить вызов друзьям и узнайте, кто сможет отгадать больше игроков!

    Играть в «Невидимку» можно здесь

    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2023 23:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 7 часов назад

      Алла Пугачева, Этида Пьеха, Софа Ротарю

      1
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      Рейтинг: +332

      vek410 8 часов назад

      Первого отгадал со второй попытки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      vek410 > vek410 7 часов назад

      в рпл нереально отгадать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      The only one 9 часов назад

      Сегодня- завтра РПЛ и 1-я лига куча футбола. Срач-тв удосужился из всего разнообразия показать на бесплатном тв один матч. Позор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4739

      ziborock 10 часов назад

      А где новость в которой прекрасно всё: "Судьи матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов" посчитали, что оскорбительный жест полузащитника санкт-петербургского клуба Клаудиньо не носил акцентированного характера!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1358

      Бомбардир > ziborock 10 часов назад

      вот же:

      https://bombardir.ru/news/712313-v-kdk-obyasnili-pochemu-ne-stali-rassmatrivat-neprilichnyy-zhest-klaudino-v-adres-sopernika

      1
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      Рейтинг: +880

      lejnin 11 часов назад

      Внимание, вопрос: Эльмир Набиуллин без клуба, почему в проекте он всё еще числится в Рубине?

      1
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      Рейтинг: +1358

      Бомбардир > lejnin 10 часов назад

      исправили этот момент, спасибо!

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