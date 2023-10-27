Диагноз Уткина, дисквалификация Тонали, ЭСК признала три ошибки и другие новости

Футболиста «Ниццы» дисквалифицировали на семь матчей за позицию по израильско-палестинскому конфликту – Хабиб высмеял это

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Стал известен диагноз Василия Уткина – экс-комментатор его отрицает

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Судьям из Беларуси разрешили работать в РПЛ

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