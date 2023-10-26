Мостовой оценил желание РФС побороться за проведение Евро-2036

Александр Мостовой прокомментировал слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Генсек заявил о желании побороться за проведение чемпионата Европы в России через 13 или 17 лет.

– Кажется ли вам, что отклонение заявки на Евро‑2028 очевидно?

– Для меня было очевидно ещe год назад. Отклоняют, и пока ничего не меняется. К 2028 году вряд ли что‑то изменится. Мне тяжело разговаривать на эту тему.

– Считаете ли целесообразной подачу заявок на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года?

– Это дела РФС, они же все в футболе разбираются там.