Мостовой оценил желание РФС побороться за проведение Евро-2036

Александр Мостовой прокомментировал слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.
Генсек заявил о желании побороться за проведение чемпионата Европы в России через 13 или 17 лет.
– Кажется ли вам, что отклонение заявки на Евро‑2028 очевидно?
– Для меня было очевидно ещe год назад. Отклоняют, и пока ничего не меняется. К 2028 году вряд ли что‑то изменится. Мне тяжело разговаривать на эту тему.
– Считаете ли целесообразной подачу заявок на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года?
– Это дела РФС, они же все в футболе разбираются там.
- Евро-2028 пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Республике Ирландия.
- В 2032 году континентальное первенство примут Италия и Турция.
Источник: «Матч ТВ»