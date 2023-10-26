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    • Мостовой оценил желание РФС побороться за проведение Евро-2036

    Мостовой оценил желание РФС побороться за проведение Евро-2036

    Александр Мостовой прокомментировал слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

    Генсек заявил о желании побороться за проведение чемпионата Европы в России через 13 или 17 лет.

    – Кажется ли вам, что отклонение заявки на Евро‑2028 очевидно?

    – Для меня было очевидно ещe год назад. Отклоняют, и пока ничего не меняется. К 2028 году вряд ли что‑то изменится. Мне тяжело разговаривать на эту тему.

    – Считаете ли целесообразной подачу заявок на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года?

    – Это дела РФС, они же все в футболе разбираются там.

    • Евро-2028 пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Республике Ирландия.
    • В 2032 году континентальное первенство примут Италия и Турция.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2023 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5273

      Ziklop 26 октября, 21:16

      у них под это мероприятие сотни миллионов пробиты госбабла на командировки и предрасходы! уворуются и отдохнут на всю катушку с помощницами!
      помощницы мозг от спермы будут освобождать, чтоб он красивее отчёты составлял.

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