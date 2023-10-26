Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    ...Режим предпросмотра

    Кокорин пропустит матч «Ариса» с «Бетисом» в Лиге Европы

    Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не вошел в заявку своей команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом».

    Форвард пропустил последнюю игру своей команды в национальной чемпионате против «Анортосиса» из-за небольшого недомогания. На неделе Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе.

    Матч «Арис» – «Бетис» на стадионе «Лимасол» начнется в 19:45 по московскому времени.

    • «Арис» занимает второе место в группе C после двух матчей, а «Бетис» – четвертое. У всех команд в квартете по три очка.
    • Кокорин за два матча Лиги Европы забил один гол. В чемпионате Кипра он сыграл в четырех встречах.
    • Также россиянин успел провести в этом сезоне один поединок Лиги конференций за «Фиорентину».

    Новости по теме
    Кокорин пропустит матч «Ариса» с «Бетисом» в Лиге Европы
    В «Арисе» ответили, готов ли Кокорин к матчу с «Бетисом» 1
    Кокорин возобновил тренировки после недомогания 1
    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2023 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+