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Вы точно не угадаете, за кого болеет Мбаппе – он швырял пульт, когда этот клуб проигрывал
Главные новости
Россия может покинуть ФИФА, Дзюбу пригласили в Бразилию, Промес не сыграет с «Факелом» и другие новости
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00:02
АПЛ. Лидирующий «Тоттенхэм» победил в выездном дерби «Пэлас» (2:1)
27 октября
23:55
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«Бомбардир» представляет игру «Невидимка»: угадывайте футболистов РПЛ и топовых лиг
8
23:21
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Обращение «Балтики» к фанатам после поражения от «Рубина»
23:04
Оуэн ответил, кто должен получить «Золотой мяч»-2023
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Все новости
27 октября
17:15
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
14:42
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Топ-10 дриблеров сезона Лиги чемпионов
26 октября
19:01
Фофана отстранен от тренировок «Униона» за отказ пожимать руку тренеру
11:36
Роналду, Месси, Холанд, Мбаппе: кто больше забил в ЛЧ до 25-летия?
3
10:24
Вы точно не угадаете, за кого болеет Мбаппе – он швырял пульт, когда этот клуб проигрывал
10:15
Только один игрок сделал больше голевых действий в ЛЧ, чем Мбаппе с момента дебюта француза в турнире
09:44
«Милан» установил антирекорд ЛЧ для итальянских команд
08:57
23-летний Холанд вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
08:47
Эванилсон из «Порту» – седьмой игрок в истории ЛЧ с хет-триком после выхода на замену
08:24
Мбаппе превзошел достижение Анри в Лиге чемпионов
07:56
17-летний полузащитник «ПСЖ» побил рекорд Уолкотта в ЛЧ
1
07:42
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
01:21
Фото
Единственным фанатом «Лацио» на матче с «Фейеноордом» был россиянин
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01:06
Гвардиола: «Мне жаль, но Холанд будет забивать голы всю жизнь»
00:04
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда переиграл «Янг Бойз» (3:1), «Атлетико» не смог победить «Селтик» (2:2)
25 октября
23:56
Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Милан» (3:0), «Ньюкасл» уступил дома «Боруссии» (0:1)
23:10
«Милан» установил антирекорд в матче с «ПСЖ» – такого с клубом не было ни разу в истории
23:02
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Мбаппе обнялся с выбежавшим на поле фанатом
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22:23
Пепе – самый возрастной полевой игрок в истории ЛЧ
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Лига чемпионов. «Барселона» победила «Шахтер» (2:1), «Фейеноорд» – «Лацио» (3:1)
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Вы точно не угадаете, за кого болеет Мбаппе – он швырял пульт, когда этот клуб проигрывал
Вы точно не угадаете, за кого болеет Мбаппе – он швырял пульт, когда этот клуб проигрывал
Источник:
Бомбардир
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26.10.2023 10:24
Лига чемпионов
Италия. Серия А
Лига чемпионов
Милан
Реал
ПСЖ
Мбаппе Килиан
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