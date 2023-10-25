Дебют Захаряна в ЛЧ, баттл «Зенита» и «Крыльев», иностранные судьи в РПЛ и другие новости

На матчах РПЛ смогут работать судьи из Саудовской Аравии. Также близка договоренность по арбитрам еще из двух стран

Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport

«Динамо» определилось с будущим Лички после пяти матчей без побед в РПЛ

«Зенит» высмеял судейское решение в матче с «Крыльями Советов». Самарцы ответили

Анчелотти может остаться в «Реале», но при одном условии

Стал известен срок дисквалификации Тонали за нелегальные ставки

«Бавария» обновила два рекорда Лиги чемпионов, победив «Галатасарай»

У «Барселоны» не хватало игроков на матч с «Шахтером» – клуб заявил 8 футболистов из молодежки

Роналду принес «Аль-Насру» победу в игре азиатской ЛЧ, поучаствовав в 3 из 4 голов

Захарян дебютировал в Лиге чемпионов в выигранном матче с «Бенфикой». Opta подсчитала его статистику