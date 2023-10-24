Мостовой отреагировал на приглашение саудовских арбитров в РПЛ

Экс-спартаковец Александр Мостовой считает бесперспективным для РПЛ обмен судьями с лигой Саудовской Аравии.

«Приглашение судей из Саудовской Аравии ничего не даст нашему футболу и ничем не поможет. В этой стране футбол впервые увидели десять лет назад.

Чем их арбитры могут нам помочь? В футболе давно всe придумано, плюс сейчас есть VAR. Можно свести ошибки к минимуму, но судьи умудряются ошибаться.

Основная проблема судей состоит в том, что они не играли в футбол», – сказал Мостовой.