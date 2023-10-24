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    • Мостовой отреагировал на приглашение саудовских арбитров в РПЛ

    Мостовой отреагировал на приглашение саудовских арбитров в РПЛ

    Экс-спартаковец Александр Мостовой считает бесперспективным для РПЛ обмен судьями с лигой Саудовской Аравии.

    «Приглашение судей из Саудовской Аравии ничего не даст нашему футболу и ничем не поможет. В этой стране футбол впервые увидели десять лет назад.

    Чем их арбитры могут нам помочь? В футболе давно всe придумано, плюс сейчас есть VAR. Можно свести ошибки к минимуму, но судьи умудряются ошибаться.

    Основная проблема судей состоит в том, что они не играли в футбол», – сказал Мостовой.

    • Соглашение о сотрудничестве в области судейства между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии уже подписано.
    • Также матчи российской Премьер-лиги будут обслуживать арбитры из Катара и Белоруссии.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    24.10.2023 19:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1515

      k611 24 октября, 21:30

      Для арбитра важно успевать к месту событий, чётко трактовать игровые эпизоды, не разбивать игру постоянными свистками. Играть в футбол они не обязаны. По мнению Мостового надо ввести "футбольную повинность" что ли?

      0
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      Рейтинг: +3264

      фанат джигурды 24 октября, 21:16

      "В этой стране футбол увидели 10 лет назад".
      На ЧМ-94 Саудовская Аравия из группы вышла, чего не скажешь о нашей сборной.

      1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 20:43

      У Моста аргумент один.
      Может ГД стоит ввести обязательный урок "игра в футбол".

      1
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      Рейтинг: +12592

      BRO_football 24 октября, 20:23

      Судя по тому, что есть сейчас. Хуже уже не будет!

      4
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      Рейтинг: +3598

      momwig_ 24 октября, 20:03

      Ну, он долбанулся на этом.

      1
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