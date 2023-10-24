Мостовой отреагировал на приглашение саудовских арбитров в РПЛ

Для арбитра важно успевать к месту событий, чётко трактовать игровые эпизоды, не разбивать игру постоянными свистками. Играть в футбол они не обязаны. По мнению Мостового надо ввести "футбольную повинность" что ли?
Экс-спартаковец Александр Мостовой считает бесперспективным для РПЛ обмен судьями с лигой Саудовской Аравии.
«Приглашение судей из Саудовской Аравии ничего не даст нашему футболу и ничем не поможет. В этой стране футбол впервые увидели десять лет назад.
Чем их арбитры могут нам помочь? В футболе давно всe придумано, плюс сейчас есть VAR. Можно свести ошибки к минимуму, но судьи умудряются ошибаться.
Основная проблема судей состоит в том, что они не играли в футбол», – сказал Мостовой.