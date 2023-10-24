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  • Мостовой отреагировал на приглашение саудовских арбитров в РПЛ

Мостовой отреагировал на приглашение саудовских арбитров в РПЛ

24 октября 2023, 19:52
4

Экс-спартаковец Александр Мостовой считает бесперспективным для РПЛ обмен судьями с лигой Саудовской Аравии.

«Приглашение судей из Саудовской Аравии ничего не даст нашему футболу и ничем не поможет. В этой стране футбол впервые увидели десять лет назад.

Чем их арбитры могут нам помочь? В футболе давно всe придумано, плюс сейчас есть VAR. Можно свести ошибки к минимуму, но судьи умудряются ошибаться.

Основная проблема судей состоит в том, что они не играли в футбол», – сказал Мостовой.

  • Соглашение о сотрудничестве в области судейства между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии уже подписано.
  • Также матчи российской Премьер-лиги будут обслуживать арбитры из Катара и Белоруссии.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (4)
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momwig_
1698167023
Ну, он долбанулся на этом.
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BRO_football
1698168214
Судя по тому, что есть сейчас. Хуже уже не будет!
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фанат джигурды
1698171374
"В этой стране футбол увидели 10 лет назад". На ЧМ-94 Саудовская Аравия из группы вышла, чего не скажешь о нашей сборной.
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k611
1698172220
Для арбитра важно успевать к месту событий, чётко трактовать игровые эпизоды, не разбивать игру постоянными свистками. Играть в футбол они не обязаны. По мнению Мостового надо ввести "футбольную повинность" что ли?
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