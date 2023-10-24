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    • РФС подписал соглашение с Федерацией футбола Саудовской Аравии об обмене судьями

    РФС подписал соглашение с Федерацией футбола Саудовской Аравии об обмене судьями

    Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

    «Российские арбитры подружатся с судьями в Саудовской Аравии? Мы можем официально подтвердить, что это соответствует действительности. Между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен элитными судьями ФИФА и перспективными судьями, которые будут обслуживать первое время высшие соревнования – РПЛ и высшую лигу Саудовской Аравии. Мы собираемся развивать это направление, – сказал Каманцев.

    • Зарубежные рефери работали в чемпионате России с 2005 по 2007 годы.
    • В сумме они провели 18 матчей РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 09:20
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