РФС подписал соглашение с Федерацией футбола Саудовской Аравии об обмене судьями

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

«Российские арбитры подружатся с судьями в Саудовской Аравии? Мы можем официально подтвердить, что это соответствует действительности. Между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен элитными судьями ФИФА и перспективными судьями, которые будут обслуживать первое время высшие соревнования – РПЛ и высшую лигу Саудовской Аравии. Мы собираемся развивать это направление, – сказал Каманцев.