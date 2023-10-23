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    Иностранные клубы пригласят сыграть в Зимнем кубке РПЛ

    Президент РПЛ Александр Алаев, сообщил, что иностранные клубы примут участие в Зимнем кубке РПЛ. Турнире пройдет в феврале в Абу-Даби.

    «Мы ведем завершающие переговоры, сейчас даже придется полететь туда, провести их. Надеюсь, что в ближайшее время объявим. Будет хороший международный турнир. В турнире примут участие четыре команды, будут иностранные соперники», – сказал Алаев.

    • В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби.
    • В нем принимали участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
    • Победителем соревнований стал «Спартак».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1641

      SLADE2019 3 часа назад

      Кто ж против? С удовольствием посмотрим на иностранцев.

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