Иностранные клубы пригласят сыграть в Зимнем кубке РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев, сообщил, что иностранные клубы примут участие в Зимнем кубке РПЛ. Турнире пройдет в феврале в Абу-Даби.
«Мы ведем завершающие переговоры, сейчас даже придется полететь туда, провести их. Надеюсь, что в ближайшее время объявим. Будет хороший международный турнир. В турнире примут участие четыре команды, будут иностранные соперники», – сказал Алаев.
- В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби.
- В нем принимали участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
- Победителем соревнований стал «Спартак».
Источник: ТАСС