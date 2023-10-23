Иностранные клубы пригласят сыграть в Зимнем кубке РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев, сообщил, что иностранные клубы примут участие в Зимнем кубке РПЛ. Турнире пройдет в феврале в Абу-Даби.

«Мы ведем завершающие переговоры, сейчас даже придется полететь туда, провести их. Надеюсь, что в ближайшее время объявим. Будет хороший международный турнир. В турнире примут участие четыре команды, будут иностранные соперники», – сказал Алаев.