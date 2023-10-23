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    • Губерниев оценил возможное участие клубов из Беларуси в чемпионате России

    Губерниев оценил возможное участие клубов из Беларуси в чемпионате России

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что предложение о возможном включении клубов из Беларуси в список участников чемпионата России по футболу является неоднозначным.

    «УЕФА – дядьки умные, они взяли и оставили беларусов, которые играют на международной арене: и клубы, и сборная. Мы можем приглашать сколько угодно. Может быть, к нам даже кто‑то поедет. Но беларусы подумают несколько раз, нужно ли к нам присоединяться в такой ситуации. Если бы они были отстранены, то это одна история. Мы‑то ко всем открыты, иной вопрос – как на это настроены те или другие.

    Нужно ли это российским клубам? Мы же пытаемся показать свою открытость и как‑то развиваться. Нас выгнали отовсюду, и процесс неостановим. Вспомним решение УЕФА, который продавил решение недружественных стран. Мы пытаемся. Здесь лучше что‑то делать, чем плыть по течению. Но момент неоднозначный, – сказал Губерниев.

    • Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведется работа над включением клубов из Беларуси в список участников чемпионата России по футболу.
    • Российская сторона уже ждет от соседнего государства конкретных предложений по командам, которые затем будут обсуждаться с РФС.

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    Источник: «Матч ТВ»

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