Губерниев оценил возможное участие клубов из Беларуси в чемпионате России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что предложение о возможном включении клубов из Беларуси в список участников чемпионата России по футболу является неоднозначным.

«УЕФА – дядьки умные, они взяли и оставили беларусов, которые играют на международной арене: и клубы, и сборная. Мы можем приглашать сколько угодно. Может быть, к нам даже кто‑то поедет. Но беларусы подумают несколько раз, нужно ли к нам присоединяться в такой ситуации. Если бы они были отстранены, то это одна история. Мы‑то ко всем открыты, иной вопрос – как на это настроены те или другие.

Нужно ли это российским клубам? Мы же пытаемся показать свою открытость и как‑то развиваться. Нас выгнали отовсюду, и процесс неостановим. Вспомним решение УЕФА, который продавил решение недружественных стран. Мы пытаемся. Здесь лучше что‑то делать, чем плыть по течению. Но момент неоднозначный, – сказал Губерниев.